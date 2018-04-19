В мурманском детсаду прошел урок по электробезопасности

Урок по электробезопасности прошел по приглашению воспитателей в детском саду №157 в Мурманске. Тридцать воспитанников старших групп дошкольного учреждения получили необходимые знания по безопасному обращению с электричеством.



Представитель Молодежного совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») Наталия Малышева рассказала детям об энергетических объектах, о необходимости строгого соблюдения правил нахождения вблизи них.



Также внимание ребят заострили на правилах обращения и мерах предосторожности при использовании электрических приборов в бытовых условиях.



Как отметили воспитатели, детям очень нравится, когда к ним в гости приходят представители разных профессий, делятся своими знаниями, и, тем более, полученная информация оказывается полезна для самих ребят.



Особый интерес у детей вызвали подаренные энергетиками комиксы-раскраски, которые помогут детям хорошо запомнить правила электробезопасности. Эти правила ребята обещали обязательно соблюдать.



В этот раз в уроке смогли принять участие не все воспитанники детского сада, и воспитатели обещали пригласить энергетиков еще раз провести занятие по электробезопасности в мае.