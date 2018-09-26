В мурманском детском саду № 26 ОАО «РЖД» при поддержке Фонда «СУЭК – Регионам» создана экологическая тропа. Этому событию был посвящен торжественный детский праздник, который состоялся сегодня.

Напомним, что инициатива мурманских педагогов по развитию экологического просвещения получила поддержку Фонда «СУЭК – Регионам» в рамках конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания» этого года. На протяжении нескольких месяцев в детском саду были созданы игровые и художественные зоны, ставшие частью экологической тропы. Также были высажены деревья, кустарники, цветы и даже клубника. На завершающем этапе работы были приобретены и установлены несколько детских скамеек, цветочниц, а также создан искусственный пруд. Все эти элементы стали частью образовательных, воспитательных программ, реализуемых в детском саду.

«Мы гордимся тем, что смогли воплотить в жизнь наши планы. В этой работе активно участвовали дети, родители, педагоги. Экологическая тропа будет функционировать круглогодично. Дети смогут играть, проводить наблюдения, экскурсии, исследования и театрализованные занятия в зависимости от времени года. Так что проект будет жить и развиваться», - сказала заведующий детского сада № 26 ОАО «РЖД» Ирина Заболотных.

Конкурс «Комфортная среда обитания» проводится с 2011 года в регионах, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК»). С 2016 года при содействии АО «Мурманский морской торговый порт» получить финансовую поддержку для реализации своих социальных инициатив могут и жители Мурманска. Ежегодно растет число участников конкурса и победителей. Если в 2016 году была поддержана одна инициатива, то уже в 2017-м – три, а в 2018-м – четыре.

«Мы видим, с какой любовью воплощена в жизнь идея организации экологической тропы в детском саду, а значит, решение о поддержке инициативы в рамках конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания - 2018» Фонда «СУЭК – Регионам» было правильным», - подчеркнула начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Как сообщила представитель Мурманского морского торгового порта, прием заявок на следующий конкурс социальных проектов начнется уже в феврале – марте 2019 года.