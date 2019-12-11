В Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов, прошли пожарно-тактические учения

На территории Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов прошли тренировочные пожарно-тактические учения с подразделениями Мурманского пожарно-спасательного гарнизона.

В рамках учений были проверены уровень подготовки руководящего состава и степень готовности подразделений Мурманского пожарно-спасательного гарнизона к ведению действий по тушению пожара. Также было отработано взаимодействие пожарно-спасательных подразделений города и администрации объекта. По легенде учений, произошло возгорание в подвальном помещении дома-интерната.

По прибытию первых расчётов, был объявлен повышенный ранг условного пожара. На месте был организован оперативный штаб пожаротушения (в его состав также вошли представители администрации объекта). В ликвидации условного пожара принимали участие пожарные расчеты ПСЧ-4, ПЧ-11, СПСЧ-3.