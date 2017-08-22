В Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялись пожарно-тактические учения

На территории Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов прошли тренировочные пожарно-тактические учения с подразделениями Мурманского пожарно-спасательного гарнизона.

В рамках учений были проверены уровень подготовки руководящего состава и степень готовности подразделений Мурманского пожарно-спасательного гарнизона к ведению действий по тушению пожара. Также было отработано взаимодействие пожарно-спасательных подразделений города и администрации объекта.

По легенде учений в результате условного короткого замыкания электрической проводки в актовом зале на втором этаже возник условный пожар.

По прибытию первых пожарных расчетов был объявлен повышенный ранг условного пожара. На месте был организован оперативный штаб пожаротушения (в его состав также вошли представители администрации объекта).

В ликвидации условного пожара принимали участие пожарные расчеты ПСЧ-4, ПЧ-11, СПСЧ-3, также привлекались штабной автомобиль и автолестница.