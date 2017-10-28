В Мурманском драмтеатре состоится концерт памяти Михаила Круга

30 октября в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, 131а) состоится концерт памяти Михаила Круга (г. Москва).

Михаил Круг - не просто автор и исполнитель песен, ещё при жизни его популярность была настолько велика, что поклонники наградили его титулом «король русского шансона». На концерте прозвучат песни М. Круга в исполнении Инны Наговицыной, Леонида Телешева, Игоря Слуцкого, Юрия Кузнецова-Таёжного. Ведущей концерта будет родная сестра Михаила Круга - Ольга Медведева, которая поделится своими воспоминаниями о музыканте.