В Мурманском филиале Нахимовского училища состоялась церемония посвящения в нахимовцы

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы Михаил Ильиных и Герман Иванов приняли участие в торжественном посвящении воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища в нахимовцы.

- Сегодня у ребят важный и ответственный день, они вступают в ряды большой и дружной флотской семьи, делают первый шаг к профессиональной карьере – защитника Родины,- отметил С.Дубовой.

- Как бы ни сложилась в дальнейшем их жизнь, уверен, они останутся верны нахимовскому братству: «В добрый путь, нахимовцы!».

Присягу приняли 237 воспитанников – они дали торжественное обязательство и получили удостоверение нахимовца.