В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла первая церемония посвящения в нахимовцы

Церемония состоялась 28 октября на училищном плацу перед главным административно-учебным корпусом в соответствии со всеми традициями проведения воинских ритуалов: с выносом знамени, встречей старшего военного начальника, исполнением Государственного гимна и прохождением торжественным маршем. Присягу приняли 240 ребят — они дали торжественное обязательство и получили удостоверения нахимовцев.

В мероприятии принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы Михаил Ильиных и Герман Иванов, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, представители областной власти, родители нахимовцев.

- Сегодня у ребят важный и ответственный день, они вступают в ряды большой и дружной флотской семьи, делают первый шаг к профессиональной карьере – защитника Родины,- отметил Сергей Дубовой. - Как бы ни сложилась в дальнейшем их жизнь, уверен, они останутся верны нахимовскому братству: «В добрый путь, нахимовцы!»

Обеспечили проведение церемониала военный оркестр Северного флота, военнослужащие экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», центра материально-технического обеспечения и военной полиции.

- Первое, с чем ассоциируется наш город-герой - это Северный флот, - подчеркнул глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. — Мурманск всегда славился подвигами морских офицеров. Уверен, что выбрав службу, вы станете достойными продолжателями флотских традиций.

Также Андрей Сысоев вручил начальнику филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске вице-адмиралу Алексею Максимчуку подарок от города - сертификат на улучшение социально-бытовых условий воспитанников.

Напомним, в середине сентября глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске Алексей Максимчук подписали договор об установлении шефских связей между администрацией города Мурманска и филиалом ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» в городе Мурманске.