В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла тематическая встреча в рамках V Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища присоединился к V Всероссийской информационно-агитационной акции Министерства обороны «Есть такая профессия – Родину защищать!». Акция направлена на профессиональное ориентирование молодых людей для поступления в военные вузы и проходит во всех регионах России с 20 октября по 10 декабря.

В рамках акции в мурманской «нахимовке» прошла встреча курсантов училища, мурманских кадетов, юнармейцев и школьников с командующим Северным флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым, начальником управления кадров СФ контр-адмиралом Геннадием Демковым, военным комиссаром Мурманской области полковником Олегом Хамовым и заместителем губернатора Мурманской области Александром Хомяковым.

Вице-губернатор передал собравшимся слова приветствия от лица главы Мурманской области и отметил, что у мурманских ребят есть по-настоящему уникальная возможность посвятить жизнь военной карьере.

«У нас созданы практически идеальные условия и для обучения, и для прохождения военной службы. Нужно только желание. Военная служба воспитает в вас такие качества, как организованность, дисциплина, воля к достижению цели. А самое главное – вы будете осознавать, что выполняете почётную обязанность и священный долг защиты Родины. Наши Вооружённые Силы сегодня развиваются по всем направлениям. Скажем, в Североморске ежегодно около 70% парней – выпускников школ поступают в военные учебные заведения. На Северном флоте и в целом у нас в Заполярье служат достойные представители России. На Кольском полуострове самый низкий уровень нарушений воинской дисциплины и правопорядка. Я хотел бы, чтобы сегодняшняя акция принесла свои плоды, и каждый из вас, кто осознаёт благородную цель служить Родине, встал на правильный путь и успешно поступил в военное учебное заведение», – напутствовал юных северян Александр Хомяков.