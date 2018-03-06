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Мурманская область. Арктика06.03.18 13:15

В Мурманском государственном техническом университете началась подготовка курсантов на военной кафедре

В Мурманском государственном техническом университете (МГТУ) возобновилась военная подготовка курсантов на военной кафедре. В торжественном мероприятии по этому случаю, состоявшемся сегодня в университете, приняла участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Приветствуя руководство высшего учебного заведения, курсантов и преподавателей, глава региона отметила, что наличие военной кафедры – это показатель серьезного, стабильного и успешного вуза, который пользуется доверием на самом высоком уровне, а полученные курсантами знания могут быть в любой момент поставлены на службу Отечеству. Это отлично подготовленные специалисты, которых знают и любят на флоте.

«Новое открытие военной кафедры, как и строительство Нахимовского училища, подчеркивает огромное значение, которое министерство обороны Российской Федерации и руководство нашей страны придают Мурманской области, как форпосту России в Арктике. Не сомневаюсь, что с открытием военной кафедры в МГТУ резко возрастет число абитуриентов. Уверена, университет поможет обеспечить уровень образования не хуже, чем в военных вузах», – подчеркнула Марина Ковтун.

Первыми слушателями военной кафедры стали 84 курсанта второго, третьего и четвертого курсов МГТУ, прошедшие конкурсный отбор.

Главное командование ВМФ РФ сделало заказ на подготовку специалистов по трём военно-учётным специальностям: пулемётчик (командир отделения), корабельный электрик (матрос), корабельный радиотелеграфист (матрос).

Возобновление занятий на военной кафедре состоялось на основании распоряжения правительства РФ от 31 августа 2017 года и стало итогом трёхлетней подготовительной работы. Военно-морская кафедра входила в структуру вуза с 1950 по 2008 год и подготовила за это время более 15 тысяч офицеров запаса.

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