В Мурманском художественном музее начнет работу выставка «Винсент Ван Гог»

16 мая в 11:00 в Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка «Винсент Ван Гог» из цикла «С днем рождения, художник!».

Винсент Ван Гог (1853-1890)- великий голландский художник, яркий представитель постимпрессионизма. Творческая жизнь живописца продолжалась недолго — около десяти лет, но за это время им было создано примерно 2200 произведений.

На выставке в Мурманском областном художественном музее посетители увидят две репродукции знаменитых картин Ван Гога «Цветущий сад» и «Крестьянин» из коллекции «Дар Нади Леже».

Вход свободный.