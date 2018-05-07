В Мурманском художественном музее открылась юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя»

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея (ул. Софьи Перовской, д. 3, II этаж) открылась юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя».

Виктор Кобзев - профессиональный художник, мастер художественной гравюры и экслибриса (работает в технике офорта, акватинты), создает книжные иллюстрации и другие малые формы книжной графики, пишет картины маслом. Театральный художник, педагог.

С приветственным словом на открытии выставки выступили: первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Мамединович Кашка, заслуженный художник Российской Федерации — Анатолий Александрович Сергиенко и автор выставки - Виктор Кобзев. После официальной части открытия художник поделился впечатлениями об экспедициях на север и провёл блиц-экскурсию по выставке.

Выставка будет работать до 10 июня 2018 года.