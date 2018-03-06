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Мурманская область. Арктика06.03.18 07:30

В Мурманском художественном музее состоялось открытие выставки Анатолия Сергиенко «Виртуальная реальность»

В Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки компьютерной графики художника Анатолия Александровича Сергиенко «Виртуальная реальность».

С приветственным словом на открытии выставки выступили заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Александровна Лисовая, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.

Анатолий Александрович Сергиенко - заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Североморска.

Талантливый живописец и график, автор, работающий во многих видах, жанрах и техниках. С 1972 года Анатолий Александрович Сергиенко ведет преподавательскую деятельность. Более 30 лет руководил народным коллективом «Флотская изостудия». Преподавал в Московской Столичной финансово-гуманитарной академии на факультете «Дизайн».

В начале февраля в Мурманской детско-юношеской библиотеке состоялось торжественное открытие портретной галереи писателей-земляков. В галерею вошли созданные Анатолием Александровичем Сергиенко портреты известных мурманских писателей Виталия Маслова, Виктора Тимофеева, Владимира Смирнова, Октябрины Вороновой, Николая Скромного, Александра Миланова, Николая Колычева, Олега Бундура.

Сегодня работы автора экспонируются не только на областных, всесоюзных, но и на международных выставках. Произведения находятся в собраниях художественных музеев стран ближнего и дальнего зарубежья, а также в частных коллекциях.

На открывшейся в Областном художественном музее выставке «Виртуальная реальность» гости увидели 42 работы, на которых изображены абстрактные композиции, отпечатанные на листе. Все рисунки, представленные автором, выполнены с помощью компьютерных программ на обычном планшете.

Состоялась творческая беседа художника с гостями выставки. Посмотреть на работы Анатолия Александровича Сергиенко пришли студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского колледжа искусств, учащиеся Детской художественной школы, жители и гости Мурманска.

Выставка будет работать до 8 апреля.

 

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