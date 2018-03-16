В Мурманском художественном музее состоялось открытие выставки «Первая мировая война. 1914-1918»

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось открытие выставки «Первая мировая война. 1914-1918». С приветственным словом на открытии выставки выступили председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов и директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.

В ноябре 2018 года исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны, ставшей поворотным пунктом в истории всего мира. Война, в которой участвовало 33 государства, привела к невиданным до той поры человеческим жертвам, крушению четырех империй и возникновению нового мирового порядка.

В экспозиции открывшейся выставки представлены постеры, на которых отображены электронные копии карт, плакатов, рисунков современников, открыток, автографов, фотографий и документов времен Первой мировой войны.

Узнать об этом историческом периоде пришли студенты Мурманского арктического государственного университета, учащиеся профильных кадетских классов имени Александра Невского МБОУ «Лицей № 2» города Мурманска, старшеклассники частной школы «Пионер», учащиеся школы юного журналиста «Лапландия», воспитанники Дома детского творчества им. А. Бредова, жители и гости Мурманска и области.

Выставка предоставлена Государственным историческим музеем и будет работать в Культурно-выставочном центре Русского музея до 20 мая 2018 года.