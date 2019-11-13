В Мурманском индустриальном колледже открыли пять современных мастерских

В торжественном мероприятии приняли участие председатели профильных комитетов регионального парламента Лариса Круглова и Максим Белов, представители областного министерства образования, высших и средних профессиональных образовательных организаций, предприятий региона.

Новые мастерские оснащены современными станками и высокотехнологичным оборудованием, на которых студенты могут обучаться обработке листового металла, реверсивному инжинирингу, сварочным технологиям, токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ.

Закупка и установка оборудования для мастерских стала возможна благодаря средствам, полученным в рамках нацпроекта «Образование». Руководство индустриального колледжа познакомило гостей с возможностями новых мастерских.

- Сегодня мы увидели, что наш индустриальный колледж стремительно развивается и уже опережает по материально-техническому оснащению многие аналогичные образовательные организации. Это отличное начинание, и оно открывает новые горизонты для потенциальных студентов, которые могут существенно расширить свои компетенции. Главное, чтобы обученные специалисты были востребованы на рынке труда, - отметила Лариса Круглова.