В Мурманском индустриальном колледже прошли обучение будущие эксперты демонстрационного экзамена

2 октября на базе Мурманского индустриального колледжа прошло обучение будущих экспертов демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia». Курсантами стали представители ведущих предприятий области, преподаватели и мастера производственного обучения колледжей.

В процессе обучения будущие эксперты рассмотрели историю, современное состояние и перспективы развития движения «WorldSkills International» и «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)», познакомились с процедурой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia» и правилами оценивания результатов.

В 2016/2017 учебном году Мурманская область стала одним из регионов, где прошла пилотная апробация демонстрационного экзамена - новой формы независимой оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций. 110 студентов из 7 колледжей региона сдавали демонстрационный экзамен по 7 компетенциям: облицовка плиткой, парикмахерское искусство, поварское дело, программные решения для бизнеса, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, электромонтаж.

Начиная с 2017/2018 учебного года демонстрационный экзамен станет частью государственной итоговой аттестации студентов системы среднего профессионального образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам.