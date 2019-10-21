В Мурманском колледже искусств читали «Письма с фронта: письма любви»

Воспитательский час, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Письма с фронта: письма любви» Прошёл в Мурманском колледже искусств. Встречу посвятили военному лётчику, Герою Советского Союза Петру Сгибневу, который воевал на Северном флоте с января 1942 года и погиб весной 1943 года. Петр Сгибнев командовал знаменитым истребительным авиаполком, командиром которого до своей гибели был Борис Сафонов.

Гостям вечера показали фильм о героическом лётчике, созданный Областной научной библиотекой на основе воспоминаний однополчан.

Архивные фронтовые письма героя и его родных и близких прочли студенты колледжа Алина Литвиненко, Анна Маймескулова, Кирилл Макаров, Софья Пчёлина и Егор Радченко.

В исполнении студенток Мурманского колледжа искусств Анны Соколовой и Виктории Кивековской прозвучали песни военных лет «Темная ночь», «Вот солдаты идут».

Илья Шицин эмоционально и искренне прочел стихотворение мурманского поэта, лётчика Александра Подстаницкого «Дружба». Мероприятие завершила песня поэта Константина Ваншенкина на музыку композитора Эдуарда Колмановского «Алёша», исполненная вокальным дуэтом Анны Соколовой и Виктории Кивековской.

Мероприятие организовали и провели преподаватели колледжа Юлия Воронина, Анна Куприянова, Наталья Цыворева, Татьяна Черная, заведующая библиотекой Рената Исанова, а также ведущий специалист Мурманской областной научной библиотеки Анна Токарева.