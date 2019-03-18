В Мурманском колледже искусств прошёл XI региональный конкурс «Серебряные струны Заполярья»

15 и 17 марта в Мурманском колледже искусств состоялся XI региональный конкурс сольного исполнительства на струнных смычковых инструментах «Серебряные струны Заполярья». Учредителем конкурса является комитет по культуре и искусству Мурманской области. Организовал Конкурс учебно-методический отдел государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мурманский колледж искусств».

Конкурс проводится один раз в три года и является единственным конкурсом регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по классу оркестровых струнных инструментов.

В конкурсе приняли участие 32 учащихся из 16 школ искусств гг. Гаджиево, Заозерск, Кировск, Ковдор, Кола, Мурманск, Оленегорск, Полярный, Североморск, Снежногорск, пп. Мурмаши, Никель и 4 студента Мурманского колледжа искусств.

Победителями конкурса стали: Егорова Адриана, Афонина Надежда из музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г.Североморска, Кузнецов Егор из школы искусств № 1 г. Мурманска, Скобелева Оксана, Шевчук Альберт из музыкальной школы № 1 им. А.Н. Волковой г. Мурманска в младшей группе скрипачей; Жуколин Артемий из школы искусств им. А.С. Розанова г. Кировск, Чернова Софья из школы искусств № 1 г. Мурманска в средней группе скрипачей; Прокофьев Кирилл из музыкальной школы им. А.А. Келаревой п. Никель, Ермакова Ксения из музыкальной школы № 5 г. Мурманска в старшей группе скрипачей; Муравин Павел из школы искусств г. Полярный, Карельский Владислав из музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г.Североморска в младшей группе виолончелистов; Плешаков Кирилл из музыкальной школы № 1 им. А.Н. Волковой г. Мурманска в старшей группе виолончелей.

Лауреатами среди студентов стали: Гаспарян Валерия (1 место), Бирюкова Таисия (2 место), Вакулина Анастасия и Веденина Наталья (3 место).

Дипломами отмечены концертмейстеры: Дмитриченко Елена Геннадьевна и Екимовская Виктория Анатольевна из Мурманского колледжа искусств, Жуколина Надежда Викторовна из школы искусств им. А.С. Розанова г. Кировска, Аленовская Ольга Анатольевна из музыкальной школы № 5 г. Мурманска, Мень Анна Евгеньевна из школы искусств № 1 г. Мурманска, Тимофеева Елена Анатольевна из музыкальной школы № 1 им. А.Н. Волковой г. Мурманска.