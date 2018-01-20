В Мурманском колледже искусств состоится концерт солистов симфонического оркестра Мариинского театра

23 января в Мурманском колледже искусств в рамках празднования 60-летия учреждения состоится концерт солистов симфонического оркестра Мариинского театра, посвященный юбилейному событию жизни концертмейстера Виктории Екимовской.

Виктория Анатольевна Екимовская – дипломант всероссийских и международных конкурсов, является одним из лучших концертмейстеров Мурманского колледжа искусств. В знак особого уважения к её профессионализму в концерте примут участие солисты симфонического оркестра Мариинского театра: заслуженный артист России, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юрий Акимкин (валторна) и заслуженный артист России, лауреат всероссийских конкурсов Николай Слепнёв (туба). Концертмейстер - Виктория Екимовская.

В концерте прозвучат произведения для медных духовых инструментов - валторны и тубы.