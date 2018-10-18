В Мурманском колледже искусств состоится концерт трио «Элегия»

18 октября в Малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт трио «Элегия», в составе которого – преподаватели детской музыкальной школы им. А. Н. Волковой Мурманска Елена Гусева (домра), Светлана Китаева (домра альт) и Марина Иваницкая (фортепиано).

Концерт, носящий просветительский характер, ставит своей целью популяризацию творчества французского композитора второй половины XIX века Эрнеста Шоссона – одного из виднейших представителей школы Сезара Франка. В своём творчестве он был скорее не новатором, а завершителем, подводящим итоги позднеромантического стиля. Его музыка занимает особое историческое место между драматическим, проникнутым мистикой романтизмом Р. Вагнера и С. Франка и воздушным импрессионизмом К. Дебюсси. В исполнении трио «Элегия» прозвучит фортепианное трио Э. Шоссона g-moll op.3 ( 1881 г .) в переложении для малой и альтовой домр с фортепиано.