В Мурманском колледже искусств состоится VI региональный конкурс сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки»

7 апреля в малом зале Мурманского колледжа искусств стартует VI региональный конкурс сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки». Цель конкурса - реализация творческой индивидуальности одарённых и профессионально перспективных учащихся и студентов, повышение интереса к народному искусству, жанрам народной музыки.

Организует и проводит конкурс учебно-методический отдел по работе с учреждениями дополнительного образования детей государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мурманский колледж искусств».

В конкурсе примут участие 73 учащихся 23 детских школ искусств городов и поселков области, а также 14 студентов Мурманского колледжа искусств.

Согласно положению конкурса обработки и переложения русских народных песен, виртуозные и кантиленные по характеру произведения, оригинальные сочинения будут исполнены солистами-учащимися и студентами на классической гитаре, баяне и аккордеоне, домре и балалайке.

Конкурс проводится 7 и 8 апреля.