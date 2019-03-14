15 и 17 марта в Мурманском колледже искусств состоится XI региональный конкурс сольного исполнительства на струнных смычковых инструментах «Серебряные струны Заполярья». Конкурс проводится один раз в три года и является единственным конкурсом регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по классу оркестровых струнных инструментов.

В конкурсе примут участие 26 учащихся из школ искусств гг. Гаджиево, Кировск, Ковдор, Кола, Мурманск, Оленегорск, Полярный, Североморск, Снежногорск, п. Никель и 5 студентов Мурманского колледжа искусств.

Время проведения конкурса: 15 марта - 14.30-16.30 – студенты Мурманского колледжа искусств, I тур; 17 марта - 10.00-12.30 – учащиеся детских школ искусств; 14.00-17.15 – учащиеся детских школ искусств; 17.30-18.30 – студенты Мурманского колледжа искусств, II тур.