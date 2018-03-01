В Мурманском колледже искусств состоялась творческая школа для музыкально одарённых детей «Теремок»

По инициативе Санкт-Петербургской региональной общественной организации Музыкальное общество «Друзья Терем-квартета» в Мурманской области состоялась творческая школа для музыкально одарённых детей «Теремок».

Учредителем творческой школы является комитет по культуре и искусству Мурманской области, организовал творческую школу Мурманский колледж искусств. Творческая школа проводится в разных регионах России в целях выявления и поддержки одаренных детей в области искусств, вовлечения учащихся детских школ искусств в творческий процесс и концертную деятельность.

На протяжении трёх дней четыре музыканта ансамбля «Терем-квартет» и два приглашённых преподавателя проводили индивидуальные мастер-классы, тренинги и занятия с ансамблями, оркестром народных инструментов студентов Мурманского колледжа искусств.

В данном мероприятии приняли участие 39 учащихся из Полярного, Снежногорска, Заозерска, Колы, Мурманска, Североморска, Североморска-3, п. Кильдинстроя и 19 студентов колледжа искусств.

Итогом проведения данного проекта стало выступление сводного оркестра учащихся детских школ искусств и студентов колледжа. Произведения были разучены во время проведения занятий на протяжении трёх дней, что является абсолютным новшеством для обучающихся нашего региона.

Помимо занятий с инструменталистами в программу школы были включены занятия с детьми, обучающимися народному вокалу. Выступление оркестра с вокалистами также стало новым, интересным опытом для всех участников проекта.