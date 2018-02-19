В Мурманском колледже искусств состоялась творческая встреча с преподавателями и студентами специальности «Музыкальное искусство эстрады» для абитуриентов

В преддверии приёмной кампании Мурманский колледж искусств организует творческие встречи для абитуриентов по всем специальностям музыкального и изобразительного искусства, реализуемым в колледже.

Первое подобное мероприятие для всех желающих обучаться по специальности «Музыкальное искусство эстрады» («Инструментальное исполнительство» и «Эстрадное пение») состоялось на днях на базе колледжа.

В рамках данной специальности образовательная деятельность осуществляется по классу электрогитары, бас-гитары, ударным инструментам, саксофону, фортепиано, эстрадного пения.

Для участников встречи студенты колледжа подготовили инструментальные и вокальные концертные номера. Гости услышали звучание маримбы, электрогитары, саксофона. В исполнении вокалистов, а также инструментальных дуэтов и ансамблей прозвучали произведения и композиции современных авторов. Преподаватели колледжа ответили на вопросы участников встречи, рассказали об особенностях образовательных программ, насыщенной и разнообразной концертной практике.