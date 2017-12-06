В Мурманском колледже искусств состоялся мастер-класс финского флейтиста Сами Юхани Юннонена

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Финляндии, в Мурманском колледже искусств состоялись творческая встреча и мастер-классы финского флейтиста, победителя нескольких международных музыкальных конкурсов Сами Юхани Юннонена. Организаторы мероприятия – Мурманская областная общественная организация «Друзья Финляндии» и Мурманский колледж искусств.

Сами Юннонен поделился со студентами колледжа по классу духовых инструментов секретами мастерства игры на флейте, обратил особое внимание на правила постановки игрового аппарата, правильном дыхании, особенностях исполнения музыки эпохи барокко. С переводом музыканту помог господин Эса Юха Калевро Пости.

Творческие встречи с финским флейтистом Сами Юхани Юнноненом пройдут также в Оленегорске, Апатитах, Кировске и Полярных Зорях.