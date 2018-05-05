Мурманская область. Арктика05.05.18 07:35
В Мурманском колледже искусств состоялся праздничный концерт «Мы память благодарную храним…»
3 мая 2018 года в рамках празднования 73-й годовщины со дня Великой Победы в Малом зале Мурманского колледжа искусств состоялся праздничный концерт, посвященный 9 мая «Мы память благодарную храним…».
Концерт был подготовлен силами студентов и преподавателей колледжа. На концерте прозвучали стихи и песни времён Великой Отечественной в сольном и дуэтном исполнении студентов специальностей «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование». «Живопись». Особым акцентом концерта стало попурри на темы песен Великой Отечественной войны, прозвучавшее в исполнении оркестра народных инструментов.
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