В Мурманском колледже искусств состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

В Мурманском колледже искусств 13 марта состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях.

В региональном этапе приняли участие высокомотивированные к обучению студенты специальности Инструментальное исполнительство (фортепиано) – победители начального этапа. Олимпиада включала в себя теоретические, организационные и исполнительские задания по основным профилирующим дисциплинам.

Победителями Олимпиады стали Сабина Гаффарова и Анна Жбиковская (I место, фортепиано). Лауреаты Олимпиады получили право принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады по укрупнённой группе специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, который состоится 10-12 апреля в Российской Академии музыки имени Гнесиных.