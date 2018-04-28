В Мурманском краеведческом музее открылась выставка «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика»

Представители территориального органа МЧС России приняли участие в открытии выставки истории полярных исследований «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика», которая начала работу вчера в Мурманском областном краеведческом музее в рамках норвежско-российского сотрудничества в арктических регионах.

Перед открытием экспозиции с лекцией выступил Геир Клёвер - директор музея истории полярных исследований «Фрам», главным экспонатом которого является легендарное одноименное судно, совершившее несколько полярных экспедиций. Потому внимание служителей делу спасания на водах Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области и работников музейно-выставочного центра «Галерея безопасности Мурманской области» к встрече с господином Клёвером и самой экспозиции не случаен. Дело в том, что весной 1902 года в городе Ларвик Северного Королевства был заключен контракт с норвежским конструктором Колином Арчером (создатель легендарной шхуны «Фрам») на постройку спасательных ботов для Мурманских спасательных станций Общества спасания на водах.

По сравнению с прототипом, шхуной «Фрам», они имели размеры несколько большие, а также были дооснащены различными предметами, включая гребную шлюпку с полным снабжением и пушку с принадлежностями для выбрасывания линя при оказании помощи утопающим. В августе 1902 года на боты были законтрактованы два шкипера. На судно «Великий Князь Александр Михайлович» назначили А.Е. Таратина, а на второе - «Великая Княгиня Ксения Александровна» - В.Е. Дикина.

Спасательные парусные боты крейсерствовали от 150 до 230 дней в году без смены экипажа. Необходимо отметить мужество этих моряков и профессиональную выучку штурманов - ни единой навигационной аварии за все время службы. На ботах прошли суровую школу многие известные моряки севера, в том числе шкипер Иван Петрович Ануфриев. Он командовал спасательным ботом «В. Кн. Ксения Александровна» с 1902 по 1908 годы.

Как пишет Владимир Андриенко: «Летом оба бота лавировали около Териберки и становища Гаврилова… Несмотря на сложности, деятельность спасательных ботов была достаточно успешной. Только в первые восемь лет службы (с 1903 по 1910 гг. – авт.) они фактически спасли 43 судна со 143 рыбаками. Значительно большее количество аварий за то же время им удалось предотвратить. Они отбуксировали или конвоировали 304 промысловых судна, на борту которых находилось 1104 человека, оказали помощь на рейдах 22 судам…».