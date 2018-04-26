В Мурманском краеведческом музее открывается выставка «Норвегия и Россия: сила притяжения – Арктика»

27 апреля в 17.00 в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц» состоится торжественное открытие выставки «Норвегия и Россия: сила притяжения – Арктика», посвященной норвежско-российскому сотрудничеству в арктических регионах (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90, Мурманский краеведческий музей, 1-й этаж).

Выставка представляет историю полярных исследований. В России изучение Арктики начилось в XVII в., когда первые экспедиции были направлены в Сибирь. Они сделали возможным дальнейшие продвижение на Север. В 1764-1766 гг. в поисках северного морского прохода к восточным странам на Свальбарде стартовала экспедиция под руководством В. Я. Чичагова. В 1819 г. состоялась знаменитая экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена по исследованию южных полярных широт. При организации многих важных экспедиций норвежцы и россияне оказывали помощь друг другу.

Посетители узнают об экспедиции Фритьофа Нансена на «Фраме» в 1893-1896 гг., экспедиции Отто Свердрупа, экспедиции Руаля и Амундсена на «Мод» вдоль российского побережья, о компании Юнаса Лида и развитии торговли в Сибири, о спасении Умберто Нобиле ледоколом «Красин», а также о современном сотрудничестве наших государств.

Выставка поведает об этих удивительных, опасных и полных героизма путешествиях, поделится интересными фактами из истории полярных исследований наших стран и расскажет о важности сотрудничества.

Перед открытием выставки в 16.00 с лекцией выступит Геир Клёвер – директор музея истории полярных исследований «Фрам» (Осло), главным экспонатом которого является легендарное одноименное судно, совершившее несколько полярных экспедиций.

Вход свободный.