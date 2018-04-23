В Мурманском краеведческом музее прошли научные чтения «Кольский Север: история освоения и развития»

19 и 20 апреля в Мурманском областном краеведческом музее прошли вторые Мурманские научные чтения «Кольский Север: история освоения и развития», приуроченные к 80-летию со дня основания Мурманской области.

На торжественном открытии чтений всех присутствующих поприветствовал председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов. В своем выступлении он отметил: «Мурманские научные чтения – серьезное событие в культурной жизни Заполярья. Площадка привлекает внимание серьезных историков», - и пожелал успешной работы.

Пленарное заседание вели кандидат исторических наук, научный сотрудник ФГБУН Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова Российской академии наук (г. Архангельск) Руслан Александрович Давыдов, директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Павловна Химчук, заместитель директора по научной работе Мурманского областного краеведческого музея Наталья Михайловна Понамарева и кандидат философских наук, хранитель музейных предметов ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» Константин Яковлевич Коткин.

Участники чтений затронули такие темы, как освоение Севера в разные годы, Кольский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., экономическое развитие края и предпосылки создания промышленных предприятий. Одно из пленарных заседаний чтений было посвящено культуре и искусству Мурманской области, докладчики рассказали о историческом наследии, предметах живописи, книгах, документах, которые хранится в собраниях учреждений культуры нашей страны. Значительная часть выступлений была посвящена источникам по истории изучения Кольского Севера.

В ходе конференции выступили 23 докладчика. К участию в чтениях были приглашены ведущие историки России, специалисты научно-исследовательских центров, институтов, учебных заведений, учреждений культуры и искусства. С докладом «Первое советское научно-исследовательское судно «Персей» в 1925 г. в воспоминаниях советских ученых и на фотографиях из частного архива потомков капитана П.И. Буркова» выступил кандидат исторических наук Руслан Александрович Давыдов. Главный хранитель фондов ФГБУК «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» (г. Санкт-Петербург) Юлия Валериевна Вепрева представила доклад «Кольский Север в изобразительном искусстве. Из собрания ФГБУ «Российский государственный музей Арктики и Антарктики», который вызвал интерес слушателей. Исследование «Колонизация Мурманского берега в зеркале православного некрополя (1863-1920 гг.): презентация книги» было представлено в видеоформате профессором, главным научным сотрудником ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (г. Санкт-Петербург) Павлом Викторовичем Федоровым. Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея, Городского историко-краеведческого музея г. Полярный, Историко-краеведческого музея Печенгского района, Ковдорского краеведческого музея и Североморского музейно-выставочного комплекса также представили свои доклады.

В рамках мероприятия гостей ожидала культурная программа. Участники конференции посетили выставку «Великий гражданин. Прямая речь», посвящённую 80-летию образования Мурманской области и памяти выдающегося советского государственного деятеля – С.М. Кирова. Выставка подготовлена совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Кировским областным краеведческим музеем (г. Киров), Кировским историко-краеведческим музеем с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом (г. Кировск), Мурманским областным краеведческим музеем.

Также гости конференции встретились с заслуженным художником Российской Федерации Виталием Николаевичем Бубенцовым на художественно-краеведческой выставке его работ «По родному Мурману», посвященной 80-летию Мурманской области.

Материалы чтений будут опубликованы в виде сборника.