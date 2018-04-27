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Мурманская область. Арктика27.04.18 15:08

В мурманском магазине продавали контрафактную одежду

Сотрудники отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области совместно с таможней провели специальные мероприятия в одном из магазинов Первомайского округа областного центра. 

Полицейские установили факт нахождения в обороте различной текстильной продукции с признаками контрафактности. В помещении магазина находились десятки товаров под именем известных брендовых марок неизвестного происхождения. Всего полицейские изъяли более 200 различных наименований одежды общей стоимостью почти 300 тысяч рублей.

За незаконное использование товарного знака в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. В соответствии с законодательством Российской Федерации за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

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