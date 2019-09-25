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Мурманская область. Арктика25.09.19 07:30

В Мурманском морском торговом порту - новый «Аист»

В Мурманском морском торговом порту продолжается модернизация парка портальных кранов – на грузовом районе № 1 введён в эксплуатацию четырнадцатый «Аист».

Этот тип портовой техники разработан и производится российской компанией ЗАО «СММ» в Санкт-Петербурге. Поставляемая техника адаптирована для деятельности АО «ММТП». В высоту кран достигает порядка 50 метров и одним захватом грейфера переместить до 10 тонн груза. Название «Аист» он получил за свою красоту и лёгкость. Примечателен тот факт, что новый «железный Аист» появился в порту под счастливым номером – 51, который соответствует регистрационному коду Мурманской области.

С появлением новой единицы специальной техники парк портальных кранов АО «ММТП» обновился более чем на 50%. Это способствует повышению безопасности и надёжности работы порта. Оборудование соответствует всем современным экологическим требованиям.

Напомним, что совсем скоро столица Кольского Заполярья погрузится в полярную ночь и в Мурманском морском торговом порту снова заработает знаменитый арт-объект: уникальная подсветка портальных кранов, которая уже полюбилась мурманчанам и стала одной из визитных карточек города.

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