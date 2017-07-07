В Мурманском морском торговом порту ледокол «Владимир Игнатюк» завершил подготовку к очередному рейсу к Земле Франца-Иосифа

Портовики ПАО «ММТП» осуществили погрузку и крепление на борту судна генерального груза. Ледокол доставит на арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа партию строительных материалов, оборудования и запасных частей, а также продукты питания.

С начала 2017 года это уже третий рейс ледокола «Владимир Игнатюк» к Земле Франца-Иосифа.