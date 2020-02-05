В Мурманском морском торговом порту началась арктическая программа 2020 года

В Мурманском морском торговом порту завершилась погрузка первого в наступившем 2020 году судна «арктическим грузом». Предыдущий теплоход в данном направлении был погружен портовиками месяц назад. Таким образом, в Мурманском морском торговом порту арктическая программа фактически стала круглогодичной.

За трое суток специалисты укрупненной комплексной бригады № 7 АО «ММТП» без остановок, сменяя друг друга, погрузили в трюма теплохода «Северный проект» 18 тысяч тонн отечественного щебня, произведенного в карьерах Мурманской области. Близость производственных площадок, расположенных в регионе, и логистическое удобство делают его перевалку через ММТП экономически выгодной. При этом мощности Мурманского морского торгового порта позволяют оперативно обрабатывать арктические грузы.

В настоящий момент теплоход «Северный проект» следует по трассе Северного морского пути в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал. Погрузка данного теплохода открывает в Мурманском морском торговом порту арктическую программу 2020 года. Уже сейчас портовики обрабатывают следующее судно, которое также отправится в арктическом направлении.