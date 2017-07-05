Мурманская область. Арктика05.07.17 15:44
В Мурманском морском торговом порту ошвартовалась Бельгийская дноуглубительная флотилия
Мурманские портовики проводят грузовые операции с судами компании «Ян Де Нул», которая уже несколько сезонов участвует в дноуглублении акватории строящегося арктического порта Сабетта, на полуострове Ямал.
В ПАО «ММТП» проведена обработка контейнерного груза, также на иностранных судах проводятся пограничные и таможенные процедуры. После их завершения суда отправятся в порт Сабетта, где приступят к проведению дноуглубительных работ.
Дноуглубительный флот компании «Ян Де Нул» является самым современным. Он включает в себя мощнейшие свайно-папильонажные фрезерные земснаряды и крупнейшие в мире самоотвозные трюмные землесосы.
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