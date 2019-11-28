В Мурманском морском торговом порту ошвартовался новый балкер ледового класса «Vitus Bering», на борт которого загрузят порядка 93500 тонн груза

В Мурманском морском торговом порту ошвартовалось новое судно «Vitus Bering». Для градообразующего предприятия это действительно уникальный судозаход. Дело в том, что теплоход, названный в честь великого русского мореплавателя, прибыл к причалам АО «ММТП» сразу после окончания строительства на судоверфи. Здесь он впервые возьмёт на борт груз и совершит свой первый груженый рейс.

Судно «Vitus Bering» строилось в Китае и обладает особыми характеристиками: длина достигает 250 метров, а ширина – 43 метра, что выходит за рамки типичных судов и попадает под класс «PostPanamax». Такие особенности увеличивают грузоподъемность, а усиленный ледовый класс ARC 5 обеспечивает проходимость даже в ледовых условиях.

С китайской судоверфи до причалов Мурманского морского торгового порта теплоход шёл по трассе Северного морского пути и уже успел себя проверить в тяжёлых условиях Арктики.

«Судно достаточно маневренное и прекрасно чувствует себя во льдах. При этом в западной части Моря Лаптевых нам все же потребовалась помощь ледокола «Ямал», который обеспечил нам и ещё нескольким научным судам проводку в тяжёлой ледовой обстановке», - отметил капитан судна «Vitus Bering» Александр Мосияш.

В настоящее время судно стоит под погрузкой в АО «ММТП». Портовики загрузят на борт порядка 93500 тонн груза, после чего судно отправится в свой первый рейс в Амстердам.