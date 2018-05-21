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Мурманская область. Арктика21.05.18 07:24

В Мурманском морском торговом порту открылась выставка, посвященная 80-летию области

В презентации под названием «Прогулка по Мурманску. Из прошлого в настоящее» представлены этюды с картины художника и краеведа Евгения Федоровича Бартольда. Художественная работа, написанная в 1933 году, является уникальным экспонатом. Полотно размером в 12 метров в ширину представляет панораму Мурманска 30-х годов Размеры картины настолько велики, что экспонировать оригинал оказалось невозможным, поэтому северянам будут представлены этюды с картины.

В торжественной презентации принял участие Первый заместитель Председателя регионального парламента Владимир Мищенко.

- Примечательно, что реализация этого художественно-краеведческого проекта приурочена к юбилею области, - отметил Владимир Мищенко. - Для множества поколений северян познание истории родного края начиналось именно в музейных залах. Фонды нашего краеведческого музея насчитывают тысячи уникальных экспонатов. Считаю большой удачей, что среди них оказалось полотно, которое принадлежит кисти Евгения Бартольда. Открытие этой экспозиции имеет не только историческое, но и культурное значение. Думаю, что увидеть Мурманск 30-х годов, почувствовать дух того времени, сравнить насколько изменился облик столицы Кольского Заполярья за восемь десятков лет, будет интересно не только историкам и искусствоведам, но и всем мурманчанам.

Парламентарий пожелал всем посетителям положительных впечатлений от знакомства с историей Мурманска, а инициаторам мероприятия Мурманскому морскому торговом порту и краеведческому музею – дальнейших успехов и новых интересных идей.

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