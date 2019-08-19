В Мурманском морском торговом порту перегрузили партию труб большого диаметра

Груз поступил в порт железнодорожным транспортом и в дальнейшем отправится на восточный берег Кольского залива, где будет использован для строительных работ в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Мурманской области.

Как рассказал главный диспетчер Мурманского морского торгового порта Виталий Власов, трубы – груз специфический, процесс его обработки требует особой подготовки. Для перегрузки используют специальные приспособления – трубные захваты, а для формирования штабеля применяется особая технология кладки. Поскольку груз имеет диаметр 1,4 и длину 12 метров, он требует определенных навыков и квалификации персонала. Важно не только переместить изделие на необходимое расстояние, но и позаботиться о сохранности груза.

«Инфраструктура ММТП, опыт и квалификация персонала позволяет обрабатывать практически любые крупногабаритные, тяжеловесные генеральные грузы», - сказал Виталий Власов.

В ближайшее время мурманские портовики ожидают поступления новой партии аналогичного груза.