В Мурманском морском торговом порту подвели итоги первой смены работы «Трудового отряда СУЭК»

В Мурманском морском торговом порту подвели итоги работы первой смены «Трудового отряда СУЭК» (ТОС). В АО «ММТП» состоялась церемония награждения лучших бойцов трудотряда.

Проект «Трудовые отряды СУЭК» реализуется благодаря АО «Мурманский морской торговый порт», Фонду «СУЭК – РЕГИОНАМ» и Администрации Мурманска. В ходе первой смены с 3 по 28 июня юноши и девушки приводили в порядок детский городок «Сказка», памятники, скверы в центре города и у Семеновского озера. В общей сложности за целый месяц работы смена убрала более 172 квадратных метров и, благодаря ребятам, было вывезено порядка 48 кубометров мусора.

Отличительной особенностью трудовой программы этого год стал активный образовательный процесс - работа была совмещена с изучением истории города, улиц и памятных мест. Согласно сложившейся традиции, в заключительный рабочий день ребята работали у памятника «Портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», посетили музей порта, познакомились с деятельностью градообразующего предприятия и получили заслуженные награды.

«Своими руками вы внесли серьезный вклад в поддержание чистоты в городе. Уверен, что трудовой опыт и знания об истории города, которые вы приобрели за этот месяц, обязательно пригодятся вам в жизни. От имени организаторов отряда и всех мурманчан хочу поблагодарить вас за добросовестный труд», - отметил на торжественной церемонии заместитель генерального директора – директор по развитию АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Напомним, что «Трудовой отряд СУЭК» работает в Мурманске уже четвёртый год. Его бойцами становятся юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Конкурс для желающих попасть в ряды ТОС высокий - два человека на место. Всем ребятам заводят первые в жизни трудовые книжки, а работа организована в строгом соответствии с действующим трудовым законодательством.

В этом году ТОС был разбит на две команды. Это было сделано для использования практики трудового соревнования. По итогам первой смены победила команда «Высшая лига». В числе лучших бойцов были отмечены Дмитрий Кожичев, Анна Колесникова, Есения Лопухова, Александра Сивкова и Александр Хованский. Все участники отряда получили грамоты, памятные подарки от ММТП и СУЭК.

Напомним, что всего в течение последующих летних месяцев пройдут ещё две трудовые смены, в каждой из которых примут участие по двадцать подростков.