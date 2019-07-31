В Мурманском морском торговом порту появились экологичные контейнеры для сбора отходов

В Мурманском морском торговом порту происходит замена контейнеров для различных типов твердых бытовых отходов. Портовики уже закупили несколько партий экоконтейнеров европейского образца: 16 металлических и 20 пластиковых.

Новые контейнеры обладают большим объёмом – 1,1 кубометра, а также оснащены плотной защитной крышкой. Более того, металлические баки не подвержены коррозии и покрыты цинком, что способствует дезинфекции и сокращению влияния на окружающую среду.

В настоящий момент все металлические контейнеры уже разместили в местах сбора отходов на производственных площадках АО «ММТП», а 5 пластиковых баков отправились на портовскую турбазу «Теремок».