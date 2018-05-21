В Мурманском морском торговом порту появился еще один «Аист»

В рамках масштабной программы технического перевооружения на производственной площадке ПАО «ММТП» завершился монтаж первого в 2018 году нового портального крана.

Это уже одиннадцатый по счету «Аист» в Мурманском морском торговом порту. Данный тип портовой техники разработан и производится российской компанией ЗАО «СММ» в Санкт-Петербурге.

Бригада специалистов уже осуществила перегон новой машины на причал №7 и приступила к пусконаладочным работам. После проведения испытаний и регистрационных процедур портальный кран будет принят в эксплуатацию.

До конца 2018 года на причалах порта должны приступить к работе еще три такие же машины. Всего же по программе технического перевооружения, рассчитанной на период до 2019 года, ПАО «ММТП» планирует наполовину обновить парк портальных кранов, что существенно снизит влияние портовой инфраструктуры на окружающую среду.