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Мурманская область. Арктика17.08.17 15:03

В Мурманском морском торговом порту применяют специализированную технологию пылеподавления

Специалисты ООО «Академия промышленного пылеподавления «Борей» специально для мурманских портовиков спроектировали и установили на телескопический конвейер и бункерные установки водяные контуры с форсунками. С их помощью будет образовываться мелкодисперсный водяной туман непосредственно в момент погрузки угля в приемный бункер, а также в конечной точке транспортирования угля ленточным конвейером при его ссыпании в складской штабель.

В комплект оборудования для пылеподавления также входит насосная станция с емкостью для воды и шкафом управления на базе автономного контейнера. Объем емкости с водой может обеспечивать непрерывное пылеподавление в течение 11 часов без дозаправки. Инженеры предусмотрели также систему обогрева трубопроводов и форсунок для пылеподавления в зимний период.

Ранее все конвейерные установки ПАО «ММТП» были дополнительно оснащены защитными кожухами и разгрузочными рукавами. Кроме того, пять из 11 бункерных установок, работавших  на дизельном топливе, механики Мурманского морского торгового порта до конца года переведут на электропитание, что также позитивно отразится на экологической обстановке.

- Для выбора наилучших доступных технологий мы проанализировали 15 крупнейших портов мира с общим грузооборотом свыше 600 миллионов тонн угля и разработали план внедрения лучших технологий пылеподавления, снижающих нагрузку на окружающую среду до действующих мировых стандартов», - отмечает председатель cовета директоров ПАО «ММТП»  Денис Илатовский. Своего рода «опытным полигоном» для тестирования каждой из новых систем стал Мурманский морской торговый порт, где на протяжении нескольких лет активно внедряется новое экологическое оборудование.

Технология оснащения конвейерных систем специализированными комплексами пылеподавления  позволит минимизировать образование пыли при перемещении навалочных грузов в процессе формирования судовых партий.

Всего же в рамках Года экологии в Мурманском морском торговом порту подготовлены и реализуется 12 масштабных мероприятий по охране окружающей среды на сумму 1,5 миллиарда рублей.  Они позволят снизить уровень выбросов в атмосферу на 90 процентов.

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17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
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Павел К
17.08.17 12:14
как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
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16.08.17 12:00
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