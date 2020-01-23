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Мурманская область. Арктика23.01.20 16:29

В Мурманском морском торговом порту продолжается обновление парка специальной техники

В Мурманском морском торговом порту принят в эксплуатацию новый многофункциональный трактор «Valtra T144A». Данная единица техники приобретена в рамках масштабной экологической программы, реализуемой АО «ММТП» с 2017 года.

Новый трактор отличается сверхманевренностью, отличной обзорностью и универсальностью, обеспечивающей возможность применения любого навесного оборудования. Последняя характеристика крайне важна, поскольку на машину устанавливается щетка и отвал увеличенных размеров для уборки и поддержания в должном состоянии технологических проездов на производственной площадке АО «ММТП».

Однако главным назначением новой техники является орошение штабелей специальным составом поверхностно активного вещества (ПАВа), изготовленным на основе целлюлозы. Он позволяет покрывать сыпучие материалы специальной коркой, которая препятствует ветровой эрозии, в том числе при низких температурах.

Для этой цели по специальному заказу Мурманского морского торгового порта была изготовлена и доставлена вместе с техникой цистерна «Meprozet» PN-1/12А. Такая 12-ти кубовая ёмкость оснащена высокопроизводительным компрессором и лафетной пушкой, благодаря чему орошение достигает дальности 60 метров. Это оборудование не является самоходным и требует для работы трактор.

На сегодняшний в парке специальной техники АО «ММТП» в наличии уже три универсальных трактора от скандинавской компании «Valtra». Приобретение новой техники и внедрение новых технологических решений является частью масштабной экологической программы АО «ММТП», разработанной на основе лучшего мирового опыта.

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