В Мурманском морском торговом порту продолжается озеленительная кампания. В мае - с приходом пусть и условного, но всё же тепла – было завезено свыше 100 кубометров грунта и отсыпан газон вдоль центральной дороги и железнодорожных путей. В традиционный день сирени у Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» отсыпано ещё 100 кубометров земли и высажено 100 саженцев сирени.

В июле в ходе озеленения портовой и предпортовой территории высажено 139 саженцев декоративных кустарников и 2234 саженца однолетних и многолетних цветов. Они появились в сквере портовиков и сквере у морского вокзала, у доски почета предприятия, рядом со столовой грузового района № 2 и в сквере грузового района № 1. Также проведена санация и отсыпан газон на стоянке автотранспорта грузового района № 2. Для этого было завезено 150 кубометров земли.

Уже в августе были сформированы газоны у аллели конкурса профессионального мастерства «Битва титанов»: отсыпано 20 кубометров земли и высажены кусты спиреи. Также этот кустарник был высажен у здания управления порта и на турбазе предприятия. Для этого было приобретено 160 кустов.

Не менее активные озеленительные работы в ММТП запланированы на конец лета – начало осени. Сейчас работники порта готовятся к высадке на территории предприятия елей, а также сирени - в рамках торжественных мероприятий, посвященных дню рождения порта, и общегородской акции «Зелёный рекорд».