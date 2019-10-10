В Мурманском морском торговом порту прошла учебная ликвидация разлива нефтепродуктов

В Мурманском морском торговом порту состоялись комплексные учения по локализации и ликвидации максимального разлива нефтепродуктов. В учебном мероприятии приняли участие портовики и сотрудники профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭкоСервис».

Согласно легенде учений, на территории котельной АО «ММТП» произошла разгерметизации вертикального стального резервуара с последующим разливом мазута, площадь которого составила 700 куб. метров. После обнаружения аварии сотрудники градообразующего предприятия незамедлительно оповестили соответствующие экстренные службы о чрезвычайной ситуации и своими силами приступили к локализации разлива горючего до момента прибытия специализированного аварийно-спасательного формирования.

В результате группа специалистов компании «ЭкоСервис» со специалистами АО «ММТП» окончательно ликвидировали условный разлив мазута и устранили его последствия, использовав специальную технику и оборудование. По итогам проведенных учебно-тренировочных занятий, были проанализированы действия всех участников. Все этапы плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов были выполнены своевременно, в соответствии с установленными нормативами.

Стоит отметить, что подобные учения Мурманского морского торгового порта с привлеченными силами специализированной организации проводятся два раза в год в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными документами МЧС России, правительства Мурманской области и планом основных мероприятий АО «Мурманский морской торговый порт» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.