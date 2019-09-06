В Мурманском морском торговом порту прошло посвящение в первоклашек

В Мурманском морском торговом порту прошло торжественное посвящение детей работников градообразующего предприятия в первоклассники. Организатором традиционно выступил Родительский комитет АО «ММТП».

Посвящение уже стало доброй традицией для мурманских портовиков, в ходе которого руководители говорят напутственные слова малышам и дарят подарки. Финансовый директор АО «ММТП» Сергей Руденко пожелал первоклашкам успехов и достижений на новом этапе их жизни.

«Ежегодно мы встречаем наших первоклассников в нашем музее и проводим своеобразный урок истории. Здесь можно увидеть, как развивается предприятие, на котором работают родители, и, которое будет поддерживать детей все годы обучения», - подчеркнул Сергей Руденко.

В новом учебном году в первые классы пошли 40 «маленьких портовиков». На встрече каждому вручили подарки: традиционный набор ручек и других канцелярских принадлежностей, сладости, флэшки, а также стилизованный альбом АО «ММТП», в который ребята смогут записывать самые яркие события своих учебных лет.