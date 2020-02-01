В Мурманском морском торговом порту реализован первый в стране проект по подсветке объектов системы орошения

В Мурманском морском торговом порту реализован проект подсветки стационарных генераторов снега и водяного тумана TF10, не имеющий аналогов в других стивидорных компаниях на территории нашей страны. Такое креативное и яркое решение мурманских портовиков по визуальному оформлению оборудования системы пылеподавления является одним из элементов масштабной программы по подсветки сооружений, визуализации маршрутов и указателей АО «ММТП».

В настоящий момент уже четыре снего- и туманообразующие пушки заиграли разноцветными красками. Идея была реализована сотрудниками градообразующего предприятия совместно с светотехнической компанией «МТ Электро» из Екатеринбурга.

Подрядчик уже выполнял подобные работы для АО «ММТП» - в 2018 году реализовал проект по архитектурно-художественной подсветке портальных кранов. Он создавался специально для Мурманского морского торгового порта: партнеры разрабатывали цветовую гамму, палитру, необходимое программное обеспечение.

Стоит отметить, что при создании подсветки пушек, как и кранов, использованы отечественные светодиодные светильники, которые отвечают требованиям экономии электроэнергии. Благодаря специалистам «МТ Электро» подсветка генераторов пылеподавления и портальных кранов работает в едином ансамбле, поскольку замыкается на единый центр управления, при этом каждый объект может подсвечиваться по индивидуальной программе.

Теперь Мурманский морской торговый порт украшает городской пейзаж в полярную ночь, благодаря реализованным проектам по архитектурно-художественной подсветке пушек и портальных кранов, а также визуализации крупных производственных объектов предприятия.