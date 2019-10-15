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Мурманская область. Арктика15.10.19 17:34

В Мурманском морском торговом порту состоялась ежегодная пресс-конференция ХК «Мурман»

В Мурманском морском торговом порту состоялась пресс-конференция, посвященная началу выступления хоккейного клуба «Мурман» в чемпионате России по хоккею с мячом сезона 2019-2020 гг. в Суперлиге. В мероприятии приняли участие президент клуба и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько, председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева, а также директор клуба Сергей Чернецкий.

За летний период был проведен ряд мероприятий в рамках подготовки к выступлению в Суперлиге 2019-2020.

«В первую очередь хочется отметить, что мы подвели итоги прошлого сезона и сделали определенные выводы. Конечно, команда показала достаточно высокий результат, однако то, что вчера было рекордом, сегодня – норма. Мы значительно обновили состав команды и взяли игроков, которые уже играли в Суперлиге. На мой взгляд они усилят нас на предстоящем Чемпионате России», - отметил президент ХК «Мурман» и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что изменения произошли не только в составе команды, но и в тренерском штабе. Главным тренером в этом году стал Александр Кротов, а Сергей Чернецкий продолжит работу как директор клуба и сконцентрируется на организационных вопросах и молодежной команде.

В «молодёжке» тоже произошла смена тренерского штаба. Главным тренером молодежной команды назначен мастер спорта международного класса Удодов Борис Александрович, старшим – мастер спорта Лещенко Владимир Михайлович. На сегодняшний день команды в полном объеме обеспечены инвентарем для тренировок и участия в соревнованиях.

«Уверена, что у команды и тренерского штаба амбициозные задачи. Наша главная задача – создать условия, чтобы жизнеспособность клуба была на должном уровне. Мы стабильно финансируем команду – практически 50% бюджета. В 2020 год мы входим с уверенностью, ведь нужная сумма уже заложена. Также надеемся, что планы по обновлению инфраструктуры будут воплощены в жизнь», - подчеркнула председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Благодаря помощи попечительского совета ХК «Мурман», одним из основных партнеров которого является АО «Мурманский морской торговый порт», а также администрации города и области, с июля по август команда провела учебно-тренировочные сборы в Геленджике. Продолжили подготовку дома, после чего выступили на первом этапе Кубка России.

Завтра хоккеисты выезжают на учебно-тренировочный сбор в г. Хапаранда (Швеция), где с 23 по 27 октября примут участие в международном турнире по хоккею с мячом.

«Из более 50 видов спорта, которые развиваются в городе, игры вашей команды остаются одним из самых зрелищных спортивных мероприятий. Мы никогда никого специально не приглашаем, мурманчане сами идут на трибуны. Очень хочется, чтобы так и оставалось», - отметила председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева.

Помимо спонсорской поддержки, продолжается подготовка домашней арены клуба – стадиона «Строитель». В ближайшее время будет установлена новая звуковая система на ледовом поле, а также отремонтирована входная группа стадиона.

 «Хочется всех поблагодарить за поддержку. Она позволяет создать подготовительный период, таким образом, чтобы он был комфортным и эффективным, что позволит команде плавно войти в сезон и хорошо выступить. На мой взгляд у нас все есть для того, чтобы двигаться вперед и развиваться», - подчеркнул директор клуба Сергей Чернецкий.

Первый матч ХК «Мурман» в рамках Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом состоится уже 5 ноября в Кемерово с командой «Кузбасс», а 30 ноября мы увидим наших хоккеистов на обновленной домашней арене.

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