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Мурманская область. Арктика06.12.19 10:05

В Мурманском морском торговом порту состоялась всероссийская акция ОНФ «Неделя в профессии»

В Мурманском морском торговом порту состоялась всероссийская акция ОНФ «Неделя в профессии» с учениками 9 класса гимназии № 8. Градообразующее предприятие уже второй год подряд оказывает поддержку в проведении данной акции и дарит ребятам уникальную возможность своими глазами посмотреть на производственную площадку старейшего предприятия города Мурманска.

С пришедшими в порт гимназистами встретились генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов и глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

«Мы рады использовать эту возможность для общения с юными мурманчанами, открыть двери нашего предприятия подрастающему поколению и подчеркнуть престиж инженерных, рабочих профессий. На мой взгляд, наша задача, как социально ответственного градообразующего предприятия, состоит, прежде всего, в том, чтобы рассказать ребятам о техусловиях и возможностях, благодаря которым они могли бы реализовать себя в родном городе. Этих возможностей немало», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Портовики подготовили для ребят презентацию об истории градообразующего предприятия и его деятельности, а также рассказали о реализуемых экологических и социальных программах. Особое внимание уделили ряду образовательных проектов Мурманского морского торгового порта, благодаря которым готовятся специалисты «со школьной скамьи». Это транспортно-логистический класс на базе гимназии № 8, взаимодействие со специальными учебными заведениями по профильным направлениям, а также подготовка кадров непосредственно на предприятии.

«Мы рады тому, что Мурманский морской торговый порт оказывает поддержку в проведении нашей акции «Неделя в профессии». При этом хочется отметить, что это не просто экскурсия, а реальная возможность для предприятий подыскать себе будущих работников, а для ребят – определиться с жизненным призванием», - подчеркнул глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Акция «Неделя в профессии» проходит по всей стране с 6 по 12 ноября 2018 года для учеников с 5 по 11 классов с целью их ранней профориентации на занятость в промышленности и других приоритетных сферах экономики страны. Общероссийский народный фронт проводит такие встречи в рамках масштабного проекта «Профстажировки».

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