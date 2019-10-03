В Мурманском морском торговом порту создали «Врата в Арктику»

В АО «Мурманский морской торговый порт» завершилось создание еще одного панно на пылеветрозащитном экране, строительство которого идет в рамках экологической программы предприятия. Оно получило название «Врата в Арктику».

В своей работе авторы эскиза московские художники Александр и Елизавета Рыжкины выразили близкие каждому мурманчанину мотивы. На панно запечатлены первый атомный ледокол «Ленин», стоящий на пирсе Морского вокзала Мурманска, и новейший атомный ледокол «Лидер», который в ближайшие годы должен стать важнейшим элементом в эффективной проводке судов через Северный морской путь, родные мурманские причалы, и, конечно же, ждущие на берегу люди, которые встречают своих близких из рейса.

Проект строительства панно реализован ООО «ФОК» по заказу АО «ММТП». Он включает создание эскизов художественного оформления, нанесение на панели рисунка и их монтаж. Композиция содержит 414 панелей. Они изготовлены ЗАО «СММ». На каждой - от 7 до 10 слоев краски более 20 цветов и оттенков. Их нанесение происходило слой за слоем в электростатическом поле с последующей фиксацией в тепловой камере.

«Место расположения панно выбрано с учетом видимости рисунка со стороны города. Мы стремились, чтобы жители и гости Мурманска могли увидеть его из разных точек. Получился своеобразный подарок городу к 103-ему дню рождения от Мурманского морского торгового порта», - сказал директор по развитию АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Напомним, что всего на пылеветрозащитном экране в АО «ММТП» будет выложено пять панно. Три из них уже готовы: герб Мурманска, надпись «Мурманский морской торговый порт» и панно «Врата в Арктику». Еще два панно будут созданы в процессе продолжающегося строительства пылеветрозащитных экранов.