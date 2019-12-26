В Мурманском морском торговом порту завершилась арктическая программа 2019 года

В Мурманском морском торговом порту завершилась погрузка последнего судна в рамках арктической программы текущего года. Теплоход «Валерий Васильев» покинул причал № 15 АО «ММТП» и отправился по трассе Северного морского пути в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал.

Общий вес переваленного груза составил порядка 13 тысяч тонн. Основу номенклатуры груза составили песок и щебень, а также контейнеры и несколько единиц тяжеловесной строительной техники. Вес одной такой машины достигает в среднем около 65 тонн. Поэтому их погрузка представляла собой сложную технологическую операцию, для которой требуются специальные грузозахватные приспособления и мощное крановое оборудование.

При помощи спаренной работы двух портальных кранов «Кондор» укрупненная комплексная бригада № 7 АО «ММТП» успешно перегрузила многотонную технику на борт «Валерия Васильева».

Для АО «ММТП» теплоход «Валерий Васильев», погруженный в последних числах декабря, стал завершающим в рамках арктической программы 2019 года АО «ММТП», а уже в январе мурманские портовики готовятся принять следующее «арктическое» судно. Фактически это означает, что в Мурманском морском торговом порту арктическая программа станет круглогодичной.